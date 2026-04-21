Trenitalia Tper cerca 35 nuovi macchinisti | al via l’ultimo step delle selezioni

Trenitalia Tper ha avviato la fase finale delle selezioni per 35 nuovi macchinisti. La ricerca mira a trovare candidati che vogliano entrare nel settore del trasporto ferroviario e diventare alla guida dei treni. Le selezioni, dopo un percorso di valutazioni, stanno per concludersi e i candidati finalisti sono pronti a ricevere le eventuali nomine. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dall’azienda.

C’è chi sogna di guidare un treno e chi, dopo un lungo percorso di selezione, è a un passo dal farlo davvero. Per 80 candidati in Emilia-Romagna è arrivato il momento decisivo: il 22 aprile si terrà il recruiting day di Trenitalia Tper, ultima fase per l’assunzione di 35 nuovi macchinisti. Un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Trenitalia Tper assume 35 macchinisti: al via i colloqui. Con la sfida di portare più donne alla guidaBologna, 21 aprile 2026 - Nuove assunzioni per una rinnovata generazione di macchinisti. Trenord cerca personale: al via le nuove selezioni per futuri macchinistiL'azienda ferroviaria cerca anche addetti vendite online e supply chain specialist. Una raccolta di contenuti Si parla di: Lavori sulla ferrovia, sospensione per la circolazione tra Igea Marina e Ravenna. Trenitalia Tper cerca 35 nuovi macchinisti: al via l’ultimo step delle selezioniRecruiting day decisivo per entrare alla guida dei treni in Emilia-Romagna. Intanto nasce un progetto per aumentare la presenza femminile ... bolognatoday.it Trenitalia Tper assume 35 macchinisti: al via i colloqui. Con la sfida di portare più donne alla guidaSelezioni, formazione, presenza femminile e crescita professionale al centro del progetto che punta a ringiovanire l’organico aziendale. L’ingresso avverrà con contratto di apprendistato. Mercoledì 22 ... msn.com