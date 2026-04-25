Asse Roma-Washington | Tajani e Rubio tracciano nuovi equilibri globali

Il ministro degli Esteri italiano e il senatore statunitense hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno discusso di questioni strategiche relative a Libano, Iran e Venezuela. Durante la conversazione, hanno condiviso informazioni e coordinato le rispettive posizioni sui temi di interesse internazionale. L'incontro si inserisce in un quadro di rapporti tra Italia e Stati Uniti, con un focus sulle dinamiche regionali e globali.

? Cosa sapere Tajani e Rubio coordinano strategie su Libano, Iran e Venezuela in colloquio telefonico.. Roma propone mediazione per sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e nuovi accordi economici.. Questa sera il Ministro degli Esteri Tajani e il Segretario di Stato Rubio hanno affrontato una lunga conversazione telefonica per coordinare le strategie su Libano, Iran e Venezuela, delineando nuovi equilibri geopolitici tra Roma e Washington. Il confronto tra i due vertici diplomatici ha messo al centro l’instabilità del Medio Oriente, con un specifico sui tentativi di mediazione tra Israele e Libano. Tajani ha espresso vicinanza all’operato statunitense, sottolineando come l’impegno di Washington abbia permesso la riapertura dei colloqui a Washington stessi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asse Roma-Washington: Tajani e Rubio tracciano nuovi equilibri globali Notizie correlate Hamas rifiuta il disarmo, tensione Iran-Usa: nuovi equilibri globaliLe posizioni di Hamas sulla smilitarizzazione di Gaza e le dichiarazioni degli Stati Uniti sull’Iran delineano uno scenario geopolitico complesso tra... Leggi anche: Forza Italia, Tajani vede Marina Berlusconi: sul tavolo congressi e nuovi equilibri interni Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il gioco pericoloso di Tajani a Pechino; Il monito di Mattarella: No all’auto-esaltazione, il potere toglie equilibrio; Italia-Polonia: forum strategico a Roma con Tajani e Sikorski per rafforzare l'asse su difesa, energia e Ucraina. Telefonata Tajani-Rubio, gli Usa: Impegnati con voi su TrentiniUn lungo ed amichevole colloquio telefonico tra Antonio Tajani e Marco Rubio conferma l'asse Roma-Washington su alcuni temi cruciali. Le parole sono del ministro degli Esteri su X: al centro della ... ilgiornale.it TRUMP CRITICA ANCORA MELONI https://radiocapodistria.rtvslo.si/articolo/notizie/italia/trump-critica-ancora-meloni/779533 Nuove tensioni sull’asse tra Washington e Roma. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna ad attaccare la premier italiana Gi - facebook.com facebook