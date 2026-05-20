Nuovi equilibri globali | la sfida tra blocchi e la fine dell’ordine vecchio

Gli assetti internazionali stanno attraversando una fase di trasformazione profonda, con i tradizionali equilibri che si stanno modificando sotto la pressione di nuove dinamiche geopolitiche. La competizione tra i principali blocchi si intensifica, mentre i rapporti di forza tra nazioni cambiano rapidamente. La vecchia struttura dell’ordine mondiale, in vigore per molti anni, si sta progressivamente dissolvendo e lascia spazio a un sistema in evoluzione, senza più margini di neutralità o zone d’ombra.

L’ordine mondiale che abbiamo conosciuto per decenni sta svanendo sotto il peso di una riconfigurazione strutturale che non ammette più zone d’ombra o neutralità di comodo. Non ci troviamo semplicemente di fronte a una stagione di crisi passeggera, ma a un vero e proprio smantellamento delle vecchie gerarchie in favore di una rete di alleanze fluide e spesso contrapposte. La geografia del potere si sta ridisegnando lungo direttrici che sfidano la logica della stabilità tradizionale, dove la sovranità tecnologica e il controllo delle rotte vitali diventano i nuovi terreni di scontro per l’egemonia globale. In questo scenario, le vecchie certezze vengono scosse da nuove polarizzazioni che ridefiniscono i confini dell’influenza politica e militare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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