Nuovi controlli della polizia municipale | ecco dove verranno effettuati
La Polizia Municipale ha annunciato l'avvio di nuovi controlli lungo alcune strade della città, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza. Le operazioni si svolgeranno in diverse zone, senza specificare orari o date precise, e coinvolgeranno postazioni fisse e mobili. Le attività sono legate a verifiche di documenti, limiti di velocità e rispetto delle norme di circolazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sanzioni o altre misure.
Nuovi controlli della Polizia Municipale nell'ambito delle attività di prevenzione degli incidenti stradali. Da lunedì 25 fino a domenica 31 maggio proseguiranno i controlli di velocità tramite i dispositivi autovelox, nelle località inviduate dal decreto prefetizzio. Allo stesso tempo, saranno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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