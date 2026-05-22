Nuovi controlli della polizia municipale | ecco dove verranno effettuati

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Municipale ha annunciato l'avvio di nuovi controlli lungo alcune strade della città, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza. Le operazioni si svolgeranno in diverse zone, senza specificare orari o date precise, e coinvolgeranno postazioni fisse e mobili. Le attività sono legate a verifiche di documenti, limiti di velocità e rispetto delle norme di circolazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sanzioni o altre misure.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovi controlli della Polizia Municipale nell'ambito delle attività di prevenzione degli incidenti stradali. Da lunedì 25 fino a domenica 31 maggio proseguiranno i controlli di velocità tramite i dispositivi autovelox, nelle località inviduate dal decreto prefetizzio. Allo stesso tempo, saranno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I no longer insist on divorce.cherish the CEO's 10y unrequited love for me!

Video I no longer insist on divorce.cherish the CEO's 10y unrequited love for me!

Sullo stesso argomento

Stretta contro l’abbandono dei rifiuti: fototrappole e controlli della polizia municipaleProsegue l’attività di controllo del territorio da parte del Corpo della Polizia Municipale di Capua per contrastare il fenomeno dell’errato...

Controlli della Polizia Municipale nei pubblici esercizi: focus su servizi igienici a disposizione della clientelaIl Comando di Polizia Municipale informa che, nei prossimi giorni, saranno intensificate le attività di controllo presso i pubblici esercizi presenti...

nuovi controlli della poliziaPiù sicurezza con due nuovi metal detector per la polizia municipaleL'obiettivo è fermare l'escalation di violenza connessa col possesso, soprattutto dei più giovani, di lame e coltelli. Il sindaco Marrandino: Un fenomeno che rischia di diventare un'emergenza ... casertanews.it

nuovi controlli della poliziaRogoredo e San Donato: blitz della polizia nel boschetto della drogaOGGI POMERIGGIO Per motivi di sicurezza sono state ridotte le corse dei treni, il Comitato pendolari: non ne possiamo più ... ilcittadino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web