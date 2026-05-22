Nuovi controlli della polizia municipale | ecco dove verranno effettuati

La Polizia Municipale ha annunciato l'avvio di nuovi controlli lungo alcune strade della città, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza. Le operazioni si svolgeranno in diverse zone, senza specificare orari o date precise, e coinvolgeranno postazioni fisse e mobili. Le attività sono legate a verifiche di documenti, limiti di velocità e rispetto delle norme di circolazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sanzioni o altre misure.

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