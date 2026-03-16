La Polizia Municipale ha annunciato che nei prossimi giorni intensificherà i controlli nei pubblici esercizi del territorio comunale. L’attenzione sarà rivolta, in particolare, alla verifica dei servizi igienici messi a disposizione della clientela e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le ispezioni riguarderanno diversi locali e si svolgeranno per assicurare il rispetto delle normative vigenti.

Il Comando di Polizia Municipale informa che, nei prossimi giorni, saranno intensificate le attività di controllo presso i pubblici esercizi presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche, svolte anche con il supporto degli organi sanitari competenti, saranno finalizzate ad accertare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché il mantenimento di adeguati standard di pulizia, sicurezza e decoro dei locali aperti al pubblico. Particolare attenzione sarà riservata allo stato di igiene, alla piena funzionalità e alla corretta manutenzione dei servizi igienici messi a disposizione della clientela e dei dipendenti, aspetto sul quale negli ultimi tempi sono pervenute diverse segnalazioni da parte degli utenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli della Polizia Municipale nei pubblici esercizi: focus su servizi igienici a disposizione della clientela

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