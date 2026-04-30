Multe a Torino con T-red e autovelox la mappa delle strade e degli incroci più sanzionati

A Torino, lungo alcune strade e incroci, sono stati installati sistemi automatici di rilevamento della velocità e delle infrazioni, come T-red e autovelox. Questi dispositivi hanno portato a un aumento delle multe emesse negli ultimi mesi. La mappa delle zone più soggette a sanzioni indica specifici punti in cui le infrazioni sono più frequenti, coinvolgendo automobilisti di varia provenienza e comportamenti di guida differenti.

Gli automobilisti che percorrono le vie di Torino ogni giorno corrono il rischio - scientemente o per distrazione -, di essere sanzionati per aver commesso un'infrazione del Codice della Strada. Nel 2025, la polizia locale della Città di Torino ne ha accertate 827.419, per un totale complessivo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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