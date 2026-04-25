Le 50 baby gang di Firenze | la mappa aggiornata

A Firenze, il fenomeno delle baby gang si è esteso in diverse zone della città, coinvolgendo circa cinquanta gruppi. Le aree interessate vanno dal centro storico a quartieri come Novoli, Gavinana e viale Canova. La presenza di queste baby gang si è fatta notare in vari quartieri, creando preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine. La mappa aggiornata mostra la diffusione capillare del fenomeno in tutta la città.

Dal centro storico a Novoli, da Gavinana a viale Canova, il fenomeno delle baby gang si è diffuso a macchia d’olio in tutta la città di Firenze. I membri si aggirano attorno a parchi, negozi e luoghi di ritrovo, spesso sono legati a piccoli fenomeni di spaccio o furti improvvisati. Si tratta di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Vi porto nei giardini di Firenze dove comandano le baby gang

Leggi anche: Dai femminicidi alle baby gang: la mappa della violenza di genere in Umbria

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Alexandru Ionut Miron e Eduard Alin Carutasu, arrestati per l'omicidio di Massa; Novoli, una petizione per far rinascere il giardino delle Medaglie d’Oro.

Firenze, allarme baby gang: rapine, spaccio, atti vandalici. A Novoli dopo l’allarme del pm: «È la situazione più delicata»A distanza di pochi giorni dalla rapina nel giardino di piazza delle Medaglie d’Oro a Firemze, il sostituto procuratore per i minorenni Filippo Focardi ha rilanciato l’allarme babygang: «Firenze è la ... corrierefiorentino.corriere.it

Dove Firenze fa paura. Stazione: spaccio e furti, Novoli terra di baby gang. E il crack si ordina su WhatsAppFirenze, 31 gennaio 2026 – Firenze ha il fiato corto. E i pugni nello stomaco le arrivano a macchia di leopardo da una microcriminalità che non è quella strutturata delle grandi città – qui è semmai ... lanazione.it

Tante star alle Cascine, e l’anima di Firenze Rocks è sempre più green x.com

Nel centro di Firenze - facebook.com facebook