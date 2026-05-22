Nuove normative sui monopattini controlli della polizia locale | sequestrato un mezzo modificato che viaggiava a 100 km h

Dal 16 maggio è in vigore una nuova normativa che impone ai proprietari di monopattini elettrici di applicare un contrassegno identificativo non rimovibile di dimensioni 50x60. Nella giornata di controlli della polizia locale, è stato sequestrato un mezzo modificato che viaggiava a 100 kmh, oltre i limiti consentiti. Le verifiche proseguono in diverse zone, con attenzione particolare ai dispositivi non conformi. La normativa mira a regolamentare l’uso dei monopattini e favorire la sicurezza sulle strade.

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