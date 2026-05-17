Nuove regole per i monopattini a Milano primi controlli degli agenti della polizia locale | previste multe e sequestri
A Milano, durante il primo fine settimana di controlli, gli agenti della polizia locale hanno verificato il rispetto delle nuove regole sui monopattini elettrici. Sono state effettuate ispezioni e sono state emesse le prime sanzioni e sequestri nei confronti di chi non ha rispettato le normative vigenti. Le autorità hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza e la regolarità delle attività di mobilità urbana legate ai mezzi elettrici.
Primo fine settimana di controlli e prime sanzioni a Milano per i conducenti di monopattini elettrici. Sabato 16 maggio è entrato ufficialmente in vigore il nuovo regolamento che impone l'obbligo di targa e copertura assicurativa per tutte le "tavolette elettriche" in circolazione.Le pattuglie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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