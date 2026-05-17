Nuove regole per i monopattini a Milano primi controlli degli agenti della polizia locale | previste multe e sequestri

Da milanotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, durante il primo fine settimana di controlli, gli agenti della polizia locale hanno verificato il rispetto delle nuove regole sui monopattini elettrici. Sono state effettuate ispezioni e sono state emesse le prime sanzioni e sequestri nei confronti di chi non ha rispettato le normative vigenti. Le autorità hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza e la regolarità delle attività di mobilità urbana legate ai mezzi elettrici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Primo fine settimana di controlli e prime sanzioni a Milano per i conducenti di monopattini elettrici. Sabato 16 maggio è entrato ufficialmente in vigore il nuovo regolamento che impone l'obbligo di targa e copertura assicurativa per tutte le "tavolette elettriche" in circolazione.Le pattuglie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Como, controlli su monopattini ed e-bike: multe e sequestri, nuove regole dal 16 maggio

Monopattini, da domani nuove regole anche a Milano: chi rischia multe da 400 euroAnche a Milano scatta la mini rivoluzione per i possessori di monopattini elettrici.

nuove regole per iMonopattini elettrici, scattano nuove regole tra caos e rischio ricorsiUltimo giorno per mettersi in regola con il nuovo obbligo di contrassegno per i monopattini elettrici. Da domani entreranno infatti in vigore le sanzioni previste per chi circola senza il cosiddetto ... rainews.it

nuove regole per iControlli visite mediche INPS | Nuove regole e orari diversi: cambia tuttoControlli visite mediche INPS potenziati, con regole più stringenti e orari differenti. Ecco che cosa cambia e cosa si rischia ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web