Climatizzatori nei nidi comunali | Ambienti scolastici confortevoli

I nidi comunali stanno ricevendo sistemi di climatizzazione grazie a un intervento dell’amministrazione che sta installando unità di aria condizionata in tutti i plessi. La decisione segue le richieste di genitori e insegnanti, dopo le elevate temperature delle estati passate che hanno causato disagio tra bambini e personale educativo. I lavori sono in corso e mirano a rendere gli ambienti più confortevoli durante la stagione calda.

Nidi comunali, arrivano i climatizzatori. L'amministrazione è al lavoro per completare l'installazione dell'aria condizionata in tutti i plessi, dopo le richieste arrivate da familiari e insegnanti e dopo qualche colpo di calore delle scorse estati che hanno colpito sia i piccoli che le maestre. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'installazione degli impianti nei nidi Stacciaburatta di via Dupré e Pane e Cioccolata all'interno del plesso Gabbrielli di via delle Corbinaie. Il primo a beneficiare della climatizzazione è stato il Bianconiglio nei mesi estivi del 2025. Anche in questo caso i lavori saranno eseguiti durante le prossime vacanze estive, in modo da limitare al massimo i disagi per le famiglie.