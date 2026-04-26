Educazione all’aperto | laboratori e passeggiate nei nidi comunali

Da quest'anno, i servizi per l'infanzia del comune di Forlimpopoli includono attività di educazione all'aperto come laboratori e passeggiate nei nidi comunali. Il progetto pedagogico prevede che i bambini possano entrare in contatto diretto con gli elementi naturali, integrando queste esperienze nelle loro giornate. La decisione mira a favorire l'apprendimento attraverso il rapporto diretto con l'ambiente esterno.

Il contatto diretto con gli elementi naturali entra ufficialmente a far parte del progetto pedagogico dei servizi per l’infanzia forlimpopolesi. Anche i nidi del Comune di Forlimpopoli hanno infatti aderito alle iniziative provinciali nate per celebrare l’adozione delle nuove Linee guida regionali sull’educazione all’aperto per la fascia zero-sei anni. Il documento punta a trasformare il giardino e gli spazi esterni in veri ambienti di apprendimento, dove la scoperta spontanea diventa il motore della crescita. Le attività hanno preso il via lo scorso 25 marzo, quando i nidi comunali hanno animato i propri spazi esterni con laboratori, passeggiate esplorative e momenti di osservazione della natura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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