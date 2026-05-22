Nuova vita per l' ex asilo di Valgreghentino | diventerà un centro civico

L'ex asilo di Valgreghentino sarà trasformato in un centro civico. Questa riqualificazione rientra nella Strategia regionale “Agenda del controesodo 2021-2027”, che mira a ridurre lo spopolamento e a migliorare i servizi di base nelle zone con svantaggi geografici. L'intervento prevede l'adattamento degli spazi esistenti per ospitare attività a favore della comunità locale. Il nuovo centro civico si inserisce in un progetto più ampio di interventi per rafforzare l’offerta di servizi pubblici nel territorio.

L'ex asilo di Valgreghentino diventa centro civico. Nell’ambito della Strategia regionale “Agenda del controesodo 2021-2027”, che ha come obiettivo il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nei territori caratterizzati da svantaggi di natura geografica e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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