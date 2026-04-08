Nuova vita per la Piscina Argelati | 28 milioni per riaprirla Ecco come diventerà

Il Comune di Milano ha deciso di investire 28 milioni di euro per riaprire la piscina Argelati, un edificio storico della città. Martedì 7 aprile si è concluso il percorso partecipativo, intitolato “Immaginiamo insieme il futuro della piscina Argelati”, promosso dall’amministrazione e gestito da From Collective. L’obiettivo era raccogliere idee e proposte da parte della comunità per definire il progetto di riqualificazione e ripristino dell’impianto.