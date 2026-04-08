Nuova vita per la Piscina Argelati | 28 milioni per riaprirla Ecco come diventerà
Il Comune di Milano ha deciso di investire 28 milioni di euro per riaprire la piscina Argelati, un edificio storico della città. Martedì 7 aprile si è concluso il percorso partecipativo, intitolato “Immaginiamo insieme il futuro della piscina Argelati”, promosso dall’amministrazione e gestito da From Collective. L’obiettivo era raccogliere idee e proposte da parte della comunità per definire il progetto di riqualificazione e ripristino dell’impianto.
Si è concluso martedì 7 aprile, con l’ultimo incontro di restituzione, il percorso partecipativo “Immaginiamo insieme il futuro della piscina Argelati”, promosso dal Comune di Milano e gestito da From Collective, per raccogliere idee e proposte utili a orientare il futuro della storica piscina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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