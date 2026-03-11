Nuova vita per il vecchio mercato coperto | diventerà un centro culturale e per i giovani

Il mercato coperto di via Milano a San Donato sta per essere rinnovato e riaprirà come centro culturale dedicato a giovani e adulti. L'edificio, vecchio e abbandonato da tempo, sarà riqualificato per ospitare eventi, spazi di aggregazione e attività culturali. La trasformazione mira a dare nuova vita a un luogo storico del paese, che tornerà a essere un punto di riferimento per la comunità locale.

SAN DONATO DI LECCE – Pronto ormai a rivivere e tornare al suo vecchio appeal il mercato coperto di via Milano a San Donato per riscoprirsi come nuovo centro di aggregazione sociale per giovani e adulti. Uno spazio culturale condiviso nel quale l’amministrazione comunale del sindaco Alessandro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

