In Puglia, l'Irpef subirà un aumento che varia dai 4 ai 66 euro al mese, a seconda della fascia di reddito. La fascia che guadagna fino a 15mila euro all'anno non subirà variazioni, mentre le altre vedranno un incremento nel prelievo fiscale mensile. Sono stati calcolati gli effetti sugli importi netti dei lavoratori in base alle diverse soglie di reddito e alle aliquote applicate. La tabella dettagliata indica i numeri precisi di ogni scaglione interessato.

L'unica fascia a salvarsi dall'aumento Irpef in Puglia è quella sino a 15mila euro di reddito annuo, tutti gli altri vedranno incrementare il prelievo in busta paga in maniera progressiva, soldi che serviranno a coprire il disavanzo sanitario da 349 milioni accumulato nel 2025. L’attesa manovra fiscale è stata presentata ieri mattina dal governatore Antonio Decaro che, però, già venerdì sera ha contattato telefonicamente i segretari generali di Cigl, Cisl e Uil per anticipare loro le novità. Vediamo nel dettaglio cosa accade: tra i 15 e i 28mila, l'aliquota addizionale sale dello 0,7%; da 28 a 50mila di 1,6 punti; mentre oltre i 50mila aumenta dell'1,48% (oltre non può andare). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Come aumenta l'Irpef in Puglia: da 4 a 66 euro al mese, tutti i calcoli da fare. La tabella

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