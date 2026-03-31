Il 17esimo cassone della nuova diga foranea è stato posato il 17 ottobre dal consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La massa di questo cassone equivale a quella di un palazzo di 11 piani. La diga in fase di costruzione si trova nel porto della città.

L'operazione ha interessato uno dei manufatti più imponenti dell'intero progetto: con i suoi 33 metri di altezza e 67 di lunghezza, il blocco in calcestruzzo ha una massa paragonabile a quella di un palazzo di 11 piani. In parallelo, è stata avviata la produzione dei massi guardiani, blocchi prefabbricati in calcestruzzo armato progettati per proteggere la base della struttura. Avanzano anche le attività propedeutiche alla realizzazione della sovrastruttura, la parte dell’opera che emergerà dalla superficie del mare andando a ridefinire il nuovo profilo dell’accesso al porto. Le celle lato mare e lato porto dei cassoni vengono infatti riempite con calcestruzzo gettato in opera, trasformando queste strutture cellulari da involucri cavi in una sequenza solida e continua, pensata per dissipare l’energia delle mareggiate. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Nuova diga: posato il 17esimo cassone, ha la massa di un palazzo di 11 piani

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