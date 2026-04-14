LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | torna Benedetta Pilato attesa per Quadarella negli 800

Durante i campionati italiani di nuoto del 2026, si sono svolte diverse competizioni con protagonisti di rilievo. Nella finale dei 400 misti donne, Sara Franceschi ha conquistato la vittoria con il tempo di 4’40”28, seguita da Anna Pirovano a pochi decimi di distanza. La manifestazione ha visto la partecipazione di nuotatori di spicco, tra cui il ritorno di Benedetta Pilato e l’attesa per le prestazioni di Quadarella negli 800 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.58: Nei 400 misti donne si ritrova un’altra gara di spessore, guidata da Sara Franceschi in 4’40”28 e da Anna Pirovano in 4’40”55. Alle loro spalle si affaccia una generazione interessante, con Giada Alzetta, Claudia Di Passio, Francesca Fresia e Ludovica Patetta. La sessione sia mattutina che serale si chiuderà con i 50 stile libero uomini, prova che richiama nomi di altissimo profilo e che promette spettacolo puro. Il miglior accredito è di Leonardo Deplano in 21”52, seguito da Lorenzo Ballarati (21”68) e da Lorenzo Zazzeri (21”87). Ma il cast è di quelli da finale di livello internazionale: Giovanni Guatti, Andrea Candela, Alessandro Miressi, Manuel Frigo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: torna Benedetta Pilato, attesa per Quadarella negli 800 LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato, attesa per QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Ceccon alla prova 50 sl, torna Benedetta PilatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Nuotatori siciliani a Riccione: fondo giovanile e campionati italiani assoluti Dopo i Criteria Nazionali Giovanili atleti della Swimblu e dell'Unime impegnati allo Stadio del Nuoto. Con loro anche il messinese Marchello in cerca di medaglie... - facebook.com facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com