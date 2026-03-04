8 marzo | con Aism torna Gardensia in 5mila piazze d' Italia

In occasione dell’8 marzo, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha organizzato l’iniziativa Gardensia in circa cinquemila piazze di tutta Italia. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sclerosi multipla attraverso la distribuzione di gardenie, un fiore simbolo della giornata. L’evento coinvolge volontari e cittadini, che si impegnano a promuovere la causa e raccogliere fondi per la ricerca.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata internazionale della donna, gardenie e ortensie tornano dal 6 all'8 marzo in 5mila piazze d'Italia con la storica campagna di informazione e raccolta fondi 'Gardensia', promossa dall'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) come simbolo concreto di impegno per la ricerca scientifica, i servizi e l'affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. L'iniziativa si svolge sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica, a conferma del valore civile e sociale di una mobilitazione che ogni anno coinvolge 14mila volontarie e volontari. La sclerosi multipla - ricorda l'Aism in una nota - colpisce le donne con una frequenza doppia rispetto agli uomini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

