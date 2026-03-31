Ferito nel ribaltamento del trattore

Un uomo è rimasto ferito in seguito al ribaltamento del suo trattore avvenuto a Vicchio, in località Pimaggiore, nella provincia di Firenze. L'incidente si è verificato il 31 marzo 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Vicchio (Firenze), 31 marzo 2026 – Un uomo è rimasto ferito nel ribaltamento del suo trattore nel comune di Vicchio (provincia di Firenze), in località Pimaggiore. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno coadiuvato il personale sanitario per la stabilizzazione dell’uomo per il successivo trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferito nel ribaltamento del trattore Articoli correlati Leggi anche: Sicurezza in agricoltura, prove di ribaltamento del trattore per prevenire gli infortuni Cade dal trattore e resta impigliato nel motore: ferito un 67enne di MorteroneMorterone (Lecco), 6 gennaio 2026 – Grave infortunio nel paese più piccolo d'Italia, nel Lecchese. Episodio 33: Ribaltamento del trattore Altri aggiornamenti su Ferito nel ribaltamento del trattore Temi più discussi: Si ribalta autoarticolato carico di lana di vetro: ferito l’autista, incastrato fra le lamiere; Camion si ribalta: ferito il conducente, rotatoria chiusa per ore; Milano, tragedia all’alba: scontro tra moto e taxi, morti due ventenni; Schianto nelle campagne a bordo di un pick-up – Ecco come stanno i cinque feriti. Si ribalta autoarticolato carico di lana di vetro: ferito l’autista, incastrato fra le lamiereL'autista di un autoarticolato che stava trasportando un carico di lana di vetro è rimasto ferito nel primo pomeriggio a Sandrigo pert il ribaltamento del ... ecovicentino.it Castellabate, operaio ferito nel ribaltamento della gru al depuratore: accertamenti dello Spisal sull’incidente sul lavoroL’uomo, un 44enne originario di Casal Velino, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Ruggi di Salerno, dove si trova ricoverato con una frattura alla caviglia sinistra e un trauma alla schi ... infocilento.it Incidente alla rotonda di via Paolo Poggi: ferito il guidatore | FOTO e VIDEO x.com Livorno, 17enne ferito con un coltello e rapinato - facebook.com facebook