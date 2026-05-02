Bucchianico in lutto per Emiliano Di Renzo | domenica i funerali del 50enne morto nel ribaltamento del trattore

A Bucchianico si stanno organizzando i funerali di Emiliano Di Renzo, un uomo di 50 anni deceduto in seguito a un incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne di contrada Santa Maria Casoria. L’incidente si è verificato durante l’uso di un trattore che si è ribaltato, causando la morte dell’uomo. La comunità si prepara a salutare il defunto in un momento di grande dolore.

Bucchianico si prepara a dare l’ultimo saluto a Emiliano Di Renzo, vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne di contrada Santa Maria Casoria, dove ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore con cui stava lavorando su un terreno di proprietà.Il Comune ha.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ferito nel ribaltamento del trattoreVicchio (Firenze), 31 marzo 2026 – Un uomo è rimasto ferito nel ribaltamento del suo trattore nel comune di Vicchio (provincia di Firenze), in... Bucchianico, si ribalta con il trattore mentre pulisce un terreno: morto 51enneTragico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Bucchianico, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita mentre era al lavoro su un terreno di...