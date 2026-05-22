Nove Colli 2026 strade chiuse e percorsi | dove passa

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio si svolge la 55esima edizione della granfondo Nove Colli, con più di 7.000 ciclisti attesi. Le strade che collegano le diverse tappe dell’evento saranno chiuse o parzialmente interdette al traffico durante tutta la giornata. La partenza e l’arrivo sono fissati sul lungomare di Cesenatico, vicino alla colonia Agip, dove i partecipanti si raduneranno all’alba per dare il via alla manifestazione. La chiusura dell’area coinvolge anche alcune arterie principali e strade provinciali lungo il percorso.

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Domenica 24 maggio suona la sveglia per oltre 7mila ciclisti che partecipano alla 55esima edizione della granfondo Nove Colli, con partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico all’altezza della colonia Agip, dove tutti si ritroveranno all’alba di domenica. Gli iscritti per la precisione sono 7.028 provenienti da 43 nazioni di tutti i continenti; il più giovane ha 16 anni, mentre il ciclista più maturo ne ha 83. L’inizio del raduno è alle 5 con l’apertura delle griglie; alle 6 partirà la griglia rossa e a seguire tutte le altre in real-time. Nel silenzio tipico di quell’ora, a fare da sottofondo sarà il rumore inconfondibile delle ruote, dei raggi metallici che fendono l’aria all’unisono come in un concerto, degli attacchi degli scarpini che fanno clic clac con i pedali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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