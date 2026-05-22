Nove Colli 2026 strade chiuse e percorsi | dove passa

Domenica 24 maggio si svolge la 55esima edizione della granfondo Nove Colli, con più di 7.000 ciclisti attesi. Le strade che collegano le diverse tappe dell’evento saranno chiuse o parzialmente interdette al traffico durante tutta la giornata. La partenza e l’arrivo sono fissati sul lungomare di Cesenatico, vicino alla colonia Agip, dove i partecipanti si raduneranno all’alba per dare il via alla manifestazione. La chiusura dell’area coinvolge anche alcune arterie principali e strade provinciali lungo il percorso.

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