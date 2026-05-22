Nove Colli 2026 strade chiuse e percorsi | dove passa
Domenica 24 maggio si svolge la 55esima edizione della granfondo Nove Colli, con più di 7.000 ciclisti attesi. Le strade che collegano le diverse tappe dell’evento saranno chiuse o parzialmente interdette al traffico durante tutta la giornata. La partenza e l’arrivo sono fissati sul lungomare di Cesenatico, vicino alla colonia Agip, dove i partecipanti si raduneranno all’alba per dare il via alla manifestazione. La chiusura dell’area coinvolge anche alcune arterie principali e strade provinciali lungo il percorso.
Domenica 24 maggio suona la sveglia per oltre 7mila ciclisti che partecipano alla 55esima edizione della granfondo Nove Colli, con partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico all’altezza della colonia Agip, dove tutti si ritroveranno all’alba di domenica. Gli iscritti per la precisione sono 7.028 provenienti da 43 nazioni di tutti i continenti; il più giovane ha 16 anni, mentre il ciclista più maturo ne ha 83. L’inizio del raduno è alle 5 con l’apertura delle griglie; alle 6 partirà la griglia rossa e a seguire tutte le altre in real-time. Nel silenzio tipico di quell’ora, a fare da sottofondo sarà il rumore inconfondibile delle ruote, dei raggi metallici che fendono l’aria all’unisono come in un concerto, degli attacchi degli scarpini che fanno clic clac con i pedali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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