Il Giro d’Italia si prepara a attraversare viareggina e massa il 14 maggio, con alcune strade temporaneamente chiuse durante il passaggio della corsa. La cronometro si svolgerà in specifici tratti della zona, con orari stabiliti e percorsi definiti. Le chiusure sono state comunicate ufficialmente e coinvolgeranno varie vie principali per consentire lo svolgimento della competizione in sicurezza. La manifestazione rappresenta un momento importante per la regione, attirando attenzione da parte di appassionati e media internazionali.

Viareggio, 14 maggio 2026 – Una festa dello sport, una vetrina internazionale per la costa apuo versiliese. Ma anche una manifestazione che impatterà in maniera importante sulla viabilità. La tappa numero 10 del Giro d’Italia 2026 è una cronometro da Viareggio a Massa. Una sfida contro il tempo che si corre prevalentemente accanto al mare, salvo una deviazione sul viale Roma a Massa, per poi ritornare lungo la strada litoranea. Un grande momento per gli appassionati di ciclismo, che sono tanti tra la zona di Viareggio e quella di Massa e che non mancheranno di incitare i campioni a bordo strada. La cronometro è una gara sempre particolarmente godibile: i corridori passano a uno a uno dal percorso a distanza di tre minuti l’uno dall’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade chiuse: il Giro d’Italia a Viareggio e Massa, gli orari e da dove passa la cronometro

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