Auto contro tir sulla statale 3 Bis Tiberina | scatta il senso unico alternato

Un incidente si è verificato sulla statale 3 Bis Tiberina al chilometro 161 nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano. Un’auto e un tir sono entrati in collisione, provocando la temporanea istituzione di un senso unico alternato lungo quella tratta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

PIEVE SANTO STEFANO – Un incidente si è verificato sulla strada statale 3 Bis Tiberina al chilometro 161, nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano. Il sinistro, per il quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. Per consentire la gestione della viabilità e le operazioni di messa in sicurezza dell’area, il traffico in direzione sud viene regolato con senso unico alternato gestito dalla polizia stradale di Città di Castello, mentre in direzione nord i veicoli vengono deviati all’interno dell’area di cantiere Tevere 4 con il supporto dei movieri del personale Anas. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Auto contro tir sulla statale 3 Bis Tiberina: scatta il senso unico alternato Articoli correlati Frana a Marina di Vietri: sgomberata una famiglia, scatta il senso unico alternato sulla Statale 163 AmalfitanaIl territorio del salernitano continua a cedere: alle 14,35 circa, una frana si è verificata sul costone che insiste su via Madonna dell’Arco nella... Smottamento sulla statale Santa Cristina a Moschiano: traffico a senso unico alternatoMoschiano (AV) – Uno smottamento si è verificato al chilometro 16 della strada statale conosciuta come Santa Cristina, nel territorio del comune di...