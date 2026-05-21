Sabato 23 maggio, i Musei Nazionali del Vomero offrono un programma ricco di eventi tra musica, visite e laboratori. A Castel Sant’Elmo si esibirà il musicista Marco Zurzolo, mentre alla Certosa di San Martino sarà protagonista Raffaello Converso. L'iniziativa prevede anche attività per i visitatori, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale completa. L’evento si inserisce nelle iniziative di valorizzazione dei musei durante il fine settimana.

Sabato 23 maggio: musica con Marco Zurzolo a Castel Sant’Elmo e Raffaello Converso alla Certosa di San Martino. In occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, promossa dal Ministero della Cultura, i Musei nazionali del Vomero saranno aperti straordinariamente dalle ore 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.30, al costo simbolico di 1 euro. Questo rappresenta il primo appuntamento in cui i tre siti monumentali della collina napoletana, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana, uniti nei Musei nazionali del Vomero, propongono un’offerta culturale congiunta che inizia a profilare l’identità comune. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Musei Nazionali del Vomero: sabato concerti, visite e laboratori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La lunga notte dei musei: sabato visite e concerti

Pasqua nei Musei 2026 a Roma: ingressi gratuiti, visite guidate e laboratoriDal 1° al 6 aprile 2026, Roma celebra la Settimana Santa con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, un ricco programma di aperture straordinarie, visite...

A NAPOLI - Notte dei Musei, sabato 23 maggio visite guidate, concerti e laboratori nei tre siti dei Musei Nazionali del Vomero ift.tt/7dhuOmW x.com

A NAPOLI - Notte dei Musei, sabato 23 maggio visite guidate, concerti e laboratori nei tre siti dei Musei Nazionali del VomeroIn occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, promossa dal Ministero della Cultura, i Musei nazionali del Vomero saranno aperti straordinariamente dalle ore 19.30 alle 23.3 ... napolimagazine.com

Musei nazionali a Bologna, è boom di visitatori: l’Etrusco cresce del 10%Bologna, 12 gennaio 2026 – Sempre più gente visita i musei nazionali di Bologna e dei siti della direzione regionale Musei nazionali dell’Emilia-Romagna. Nel 2025, la Pinacoteca nazionale di Bologna ... ilrestodelcarlino.it