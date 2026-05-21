Musei Nazionali del Vomero | sabato concerti visite e laboratori 

Da puntomagazine.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, i Musei Nazionali del Vomero offrono un programma ricco di eventi tra musica, visite e laboratori. A Castel Sant’Elmo si esibirà il musicista Marco Zurzolo, mentre alla Certosa di San Martino sarà protagonista Raffaello Converso. L'iniziativa prevede anche attività per i visitatori, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale completa. L’evento si inserisce nelle iniziative di valorizzazione dei musei durante il fine settimana.

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Sabato 23 maggio: musica con Marco Zurzolo a Castel Sant’Elmo e Raffaello Converso alla Certosa di San Martino. In occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, promossa dal Ministero della Cultura, i  Musei nazionali del Vomero  saranno aperti straordinariamente dalle ore 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.30, al costo simbolico di 1 euro. Questo rappresenta il primo appuntamento in cui i tre siti monumentali della collina napoletana, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana, uniti nei  Musei nazionali del Vomero, propongono un’offerta culturale congiunta che inizia a profilare l’identità comune. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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