Notte Europea dei Musei con ingresso a 1 euro | tutti i siti casertani che aderiscono all' iniziativa

Sabato 23 maggio si svolge la Notte Europea dei Musei, un evento promosso dal Ministero della Cultura francese e sostenuto da diverse istituzioni internazionali, tra cui il Consiglio d’Europa, l’Unesco e l’Icom. In questa occasione, molti musei e siti culturali casertani resteranno aperti fino a tarda sera e offriranno l’ingresso a un euro. L’iniziativa coinvolge numerosi luoghi di interesse storico e artistico della zona, permettendo ai visitatori di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti.

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