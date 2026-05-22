Notte Europea dei Musei con ingresso a 1 euro | tutti i siti casertani che aderiscono all' iniziativa

Da casertanews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio si svolge la Notte Europea dei Musei, un evento promosso dal Ministero della Cultura francese e sostenuto da diverse istituzioni internazionali, tra cui il Consiglio d’Europa, l’Unesco e l’Icom. In questa occasione, molti musei e siti culturali casertani resteranno aperti fino a tarda sera e offriranno l’ingresso a un euro. L’iniziativa coinvolge numerosi luoghi di interesse storico e artistico della zona, permettendo ai visitatori di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 23 maggio si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura su iniziativa del Ministero francese e sostenuta dal patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Unesco e dell’Icom. La manifestazione nasce con l’obiettivo di incentivare e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notte dei Musei, a Catania apertura straordinaria

Video Notte dei Musei, a Catania apertura straordinaria

Sullo stesso argomento

Notte europea dei musei con ingrassi a 1 euro a Milano e in Lombardia: l’elenco dei siti che aderisconoIl 23 maggio tornerà la notte europea dei musei dove diversi siti tra Milano e altre città lombarde resteranno aperti la sera.

Notte dei Musei nei siti della Grande Pompei: apertura serale con ingresso a 1 euroIn occasione della Notte dei Musei 2026, sabato 23 maggio torna l’appuntamento con le visite serali nei siti archeologici della Grande Pompei.

notte europea notte europea dei museiNotte Europea dei Musei 2026: eventi in CampaniaSabato 23 maggio aperture straordinarie a 1 euro con eventi serali nei musei e luoghi della cultura campani Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 23 maggio si rinnova l'appuntamento con la Notte Europea de ... expartibus.it

notte europea notte europea dei museiNotte Europea dei Musei: i siti che aderiscono a CataniaLa cultura a Catania si vive di notte. Sabato 23 maggio, la città aderisce alla Notte Europea dei Musei, un appuntamento internazionale promosso dal Ministero della Cultura, con il patrocinio di Unesc ... catania.liveuniversity.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web