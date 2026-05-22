Notte Europea dei Musei con ingresso a 1 euro | tutti i siti casertani che aderiscono all' iniziativa
Sabato 23 maggio si svolge la Notte Europea dei Musei, un evento promosso dal Ministero della Cultura francese e sostenuto da diverse istituzioni internazionali, tra cui il Consiglio d’Europa, l’Unesco e l’Icom. In questa occasione, molti musei e siti culturali casertani resteranno aperti fino a tarda sera e offriranno l’ingresso a un euro. L’iniziativa coinvolge numerosi luoghi di interesse storico e artistico della zona, permettendo ai visitatori di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti.
Sabato 23 maggio si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura su iniziativa del Ministero francese e sostenuta dal patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Unesco e dell’Icom. La manifestazione nasce con l’obiettivo di incentivare e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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