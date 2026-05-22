Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro a Napoli e in Campania | l'elenco dei siti che aderiscono

La notte europea dei musei torna anche quest’anno, offrendo l’opportunità di visitare numerosi siti culturali a Napoli e in tutta la Campania a un euro. Il Ministero per la Cultura ha pubblicato l’elenco completo dei musei e delle strutture che partecipano all’iniziativa, consentendo ai visitatori di scoprire le loro collezioni e le mostre temporanee a prezzi ridotti. L’evento si svolge in una serata dedicata all’arte e alla storia, coinvolgendo diverse istituzioni nella regione.

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