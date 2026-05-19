Notte dei Musei 2026 aperture serali nei siti della Grande Pompei

Sabato 23 maggio si terrà la Notte dei Musei 2026 nei siti archeologici della Grande Pompei. Durante questa serata, i visitatori potranno accedere a Pompei, Boscoreale, Oplontis e Stabia pagando un euro. Sono previsti spettacoli, visite guidate e percorsi serali che coinvolgeranno le diverse aree archeologiche. L’evento prevede l’apertura serale dei siti, offrendo l’opportunità di esplorare i luoghi antichi in un’atmosfera diversa dal solito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sabato 23 maggio ingressi a 1 euro tra Pompei, Boscoreale, Oplontis e Stabia con spettacoli, visite guidate e percorsi serali Torna sabato 23 maggio la Notte dei Musei 2026 nei siti archeologici della Grande Pompei. Dalle ore 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30, sarà possibile visitare numerosi siti al costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa coinvolgerà Pompei, Oplontis, Boscoreale e Stabia con aperture straordinarie, spettacoli teatrali, laboratori e itinerari guidati. A Pompei saranno previsti due percorsi distinti: uno dedicato all’esposizione dei calchi delle vittime dell’eruzione presso la Palestra Grande con la performance teatrale “Pompei. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Notte dei Musei 2026, aperture serali nei siti della Grande Pompei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pisa - Overtourism: Piazza dei Miracoli, aperture serali per contrastare gli affollamenti del giorno Sullo stesso argomento Notte dei Musei nei siti della Grande Pompei: apertura serale con ingresso a 1 euroIn occasione della Notte dei Musei 2026, sabato 23 maggio torna l’appuntamento con le visite serali nei siti archeologici della Grande Pompei. Notte dei musei al “Griffo”, aperture serali e visite dedicate al mito di DemetraIl museo archeologico Pietro Griffo apre le porte fuori orario per la Notte europea dei musei. Notte Europea dei Musei, a Ercolano il Parco archeologico apre fino a mezzanotteIl Parco archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026, giunta alla 20° edizione, e apre al pubblico in via straordinaria sabato 23 maggio dalle 20.00 alle 24.00 con un programm ... ansa.it Notte Europea dei Musei 2026 in Campania, aperture serali e ingresso a 1 euroSabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, iniziativa che porta l’apertura serale dei luoghi della cultura statale anche in Campania, con ingresso al costo simbolico di 1 euro, salvo le ... napolike.it