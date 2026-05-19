Notte dei Musei 2026 aperture serali nei siti della Grande Pompei
Sabato 23 maggio si terrà la Notte dei Musei 2026 nei siti archeologici della Grande Pompei. Durante questa serata, i visitatori potranno accedere a Pompei, Boscoreale, Oplontis e Stabia pagando un euro. Sono previsti spettacoli, visite guidate e percorsi serali che coinvolgeranno le diverse aree archeologiche. L’evento prevede l’apertura serale dei siti, offrendo l’opportunità di esplorare i luoghi antichi in un’atmosfera diversa dal solito.
Sabato 23 maggio ingressi a 1 euro tra Pompei, Boscoreale, Oplontis e Stabia con spettacoli, visite guidate e percorsi serali Torna sabato 23 maggio la Notte dei Musei 2026 nei siti archeologici della Grande Pompei. Dalle ore 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30, sarà possibile visitare numerosi siti al costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa coinvolgerà Pompei, Oplontis, Boscoreale e Stabia con aperture straordinarie, spettacoli teatrali, laboratori e itinerari guidati. A Pompei saranno previsti due percorsi distinti: uno dedicato all’esposizione dei calchi delle vittime dell’eruzione presso la Palestra Grande con la performance teatrale “Pompei. 🔗 Leggi su Zon.it
Pisa - Overtourism: Piazza dei Miracoli, aperture serali per contrastare gli affollamenti del giorno
Sullo stesso argomento
Notte dei Musei nei siti della Grande Pompei: apertura serale con ingresso a 1 euroIn occasione della Notte dei Musei 2026, sabato 23 maggio torna l’appuntamento con le visite serali nei siti archeologici della Grande Pompei.
Notte dei musei al “Griffo”, aperture serali e visite dedicate al mito di DemetraIl museo archeologico Pietro Griffo apre le porte fuori orario per la Notte europea dei musei.
Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che prevede l’apertura serale dei principali luoghi della cultura statale al cost facebook
Notte Europea dei Musei, a Ercolano il Parco archeologico apre fino a mezzanotteIl Parco archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026, giunta alla 20° edizione, e apre al pubblico in via straordinaria sabato 23 maggio dalle 20.00 alle 24.00 con un programm ... ansa.it
Notte Europea dei Musei 2026 in Campania, aperture serali e ingresso a 1 euroSabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, iniziativa che porta l’apertura serale dei luoghi della cultura statale anche in Campania, con ingresso al costo simbolico di 1 euro, salvo le ... napolike.it