Sabato 21 e domenica 22 marzo si svolgono le Giornate Fai di Primavera 2026 in Emilia Romagna. Durante l’evento, numerosi luoghi di interesse culturale e architettonico saranno aperti al pubblico in tutte le province della regione. I partecipanti potranno visitare edifici storici, monumenti e siti di rilievo, accompagnati da guide che illustrano la loro storia e caratteristiche. La mappa degli appuntamenti è disponibile online.

Bologna, 10 marzo 2026 - Sabato 21 marzo e domenica 22 marzo 2026 torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con visite a contributo libero in 780 luoghi in 400 città di tutta Italia. Insomma la 34ª edizione delle 'Giornate Fai di Primavera' è il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il Fai dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono. Grazie all’impegno e all’entusiasmo di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai di Primavera 2026 in Emilia Romagna: la mappa dei luoghi aperti provincia per provincia

Articoli correlati

Tornano le Giornate Fai di Primavera: i luoghi aperti a Spezia e provinciaLa Spezia, 9 marzo 2026 - Torna nel primo week end di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico...

Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026Firenze, 9 marzo 2026 – Sono sicuramente giorni da segnarsi sul calendario: un fine settimana dedicato alla scoperta di luoghi solitamente chiusi al...

Una raccolta di contenuti su Giornate Fai di Primavera 2026 in...

Temi più discussi: Giornate FAI di primavera: porte aperte all’arte e alla bellezza; Giornate Fai di primavera 2026: luoghi aperti e visite guidate a Milano e provincia; MiC, il Ministro Giuli alla presentazione delle Giornate FAI di Primavera; Giornate FAI di Primavera - FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano - eventi.

Giornate Fai di Primavera 2026: dieci architetture da visitare il 21 e 22 marzoIl 21 e 22 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera: centinaia di luoghi normalmente inaccessibili aprono al pubblico in tutta Italia. Tra questi, Domus ha selezionato dieci architetture moderne e c ... domusweb.it

Scopri le Giornate Fai di Primavera: itinerari, aperture e novità dell'eventoIl Fai apre 780 siti in 400 città il 21 e 22 marzo 2026: palazzi storici, edifici moderni, siti francescani e visite guidate curate da volontari e Apprendisti Ciceroni ... notizie.it

Giornate FAI di Primavera 2026, lo Stadio Maradona si potrà visitare liberamente Anche lo stadio #Maradona si potrà visitare nelle Giornate Fai di Primavera 2026. Il leggendario impianto sportivo in cui ha giocato il più grande calciatore della storia del c - facebook.com facebook

L’Italia incanta: tornano le Giornate FAI di Primavera tra storia, arte e natura x.com