Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si svolgerà la 34ª edizione delle Giornate Fai di Primavera in Emilia-Romagna. In questa occasione, 780 luoghi aperti al pubblico saranno visitabili in tutto il territorio regionale. L’evento coinvolgerà diverse località e attrazioni, offrendo l’opportunità di scoprire siti storici, culturali e artistici della zona. La manifestazione si svolge su due giorni, con visite organizzate e attività dedicate.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, il territorio emiliano-romagnolo si prepara ad accogliere visitatori per la 34ª edizione delle Giornate Fai di Primavera. Settecentoottanta luoghi sparsi in quattrocento città italiane apriranno le porte a contributo, offrendo l’accesso a ville, castelli, chiese e siti produttivi solitamente chiusi al pubblico. L’iniziativa, promossa dal Fondo Ambiente Italiano, mira a permettere ai cittadini di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico locale, con una particolare attenzione alle aperture dedicate agli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La regione offre un itinerario variegato che va dai complessi storici di Piacenza alle ville del Modenese, fino ai mosaici di Ravenna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 780 luoghi aperti: le Giornate Fai 2026 in Emilia-Romagna

