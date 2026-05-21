Roma 70 siti aperti fino alle 2 | 00 | 150 eventi per la Notte dei Musei

Nella notte tra sabato e domenica, numerosi siti istituzionali rimarranno aperti fino alle 2:00, offrendo l’opportunità di visitare circa 70 spazi che di solito sono chiusi al pubblico. Sono previsti circa 150 eventi organizzati per la Notte dei Musei, coinvolgendo musei, palazzi storici e altri luoghi culturali. Per i residenti della Città Metropolitana, sono previste tariffe ridotte o gratuite in alcuni spazi. L’iniziativa coinvolge anche attività speciali e visite guidate fino a tarda sera.

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?? Punti chiave Quali spazi istituzionali solitamente chiusi apriranno le porte di notte? Come cambiano i prezzi per i residenti della Città Metropolitana? Dove si svolgeranno i concerti e le visite guidate straordinarie? Perché l'accesso a Palazzo Madama sarà gratuito per alcuni visitatori??? In Breve Residenti Roma e area metropolitana pagano 1 euro, non residenti 2 euro. Palazzo Madama offre visite guidate gratuite dalle 20:00 alla mezzanotte. Inizio eventi sabato 23 maggio ore 19:30 con . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, 70 siti aperti fino alle 2:00: 150 eventi per la Notte dei Musei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Operation Reinhard: Inside Hitlers Secret Death Camp Network | Entire Holocaust Documentary Sullo stesso argomento La Notte dei Musei a Roma: 70 spazi aperti e 150 iniziative in cittàTorna la Notte dei Musei a Roma: sabato 23 maggio, dalle 20 alle 2, si terrà l’edizione numero sedici della manifestazione che celebra l’incontro in... Roma si accende: i musei restano aperti fino alle 2 di notteSabato 23 maggio 2026, la città di Roma vivrà la sua sedicesima edizione della Notte dei Musei, un appuntamento che estenderà l’apertura dei siti... Torna la Notte dei Musei: in programma più di 150 eventi in oltre 70 luoghi aperti dopo il tramontoDa Villa Medici a Caracalla, la Capitale apre i suoi siti museali, archeologici e culturali dalle 20 alle 2 di notte nell'ambito della sedicesima edizione della Nuit Européenne Des Musées (in contem ... roma.corriere.it Notte dei Musei a Roma: oltre 70 spazi aperti e 150 eventi tra arte, musica e visite straordinarieSabato 23 maggio torna la manifestazione culturale con ingresso a prezzi simbolici e aperture serali fino alle 2 di notte ... radiocolonna.it