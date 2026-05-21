Roma 70 siti aperti fino alle 2 | 00 | 150 eventi per la Notte dei Musei
Nella notte tra sabato e domenica, numerosi siti istituzionali rimarranno aperti fino alle 2:00, offrendo l’opportunità di visitare circa 70 spazi che di solito sono chiusi al pubblico. Sono previsti circa 150 eventi organizzati per la Notte dei Musei, coinvolgendo musei, palazzi storici e altri luoghi culturali. Per i residenti della Città Metropolitana, sono previste tariffe ridotte o gratuite in alcuni spazi. L’iniziativa coinvolge anche attività speciali e visite guidate fino a tarda sera.
?? Punti chiave Quali spazi istituzionali solitamente chiusi apriranno le porte di notte? Come cambiano i prezzi per i residenti della Città Metropolitana? Dove si svolgeranno i concerti e le visite guidate straordinarie? Perché l'accesso a Palazzo Madama sarà gratuito per alcuni visitatori??? In Breve Residenti Roma e area metropolitana pagano 1 euro, non residenti 2 euro. Palazzo Madama offre visite guidate gratuite dalle 20:00 alla mezzanotte. Inizio eventi sabato 23 maggio ore 19:30 con . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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