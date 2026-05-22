Nota di FP CGIL FP CISL FIALS e Nursing Up – Cosa è rimasto dell’ospedale di San Pio?
Le organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL, FIALS e Nursing Up hanno diffuso una nota in cui si interrogano su quale sia la condizione attuale dell’ospedale di San Pio. Contestualmente, è stato inviato un comunicato stampa e una nota di diffida ufficiale a un rappresentante della Santa Sede, specificamente a Sua Santità Papa Leone XIV, con sede nel Vaticano. La comunicazione riguarda questioni legate alla gestione e allo stato dell’ospedale.
COMUNICATO STAMPA E NOTA DI DIFFIDA ISTITUZIONALE A Sua Santità Papa Leone XIV Città del Vaticano A S.E. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede Al Governatore della Regione Puglia Antonio De Caro All’Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Donato Pentassuglia Agli Organi di Stampa Nazionali e Locali COSA È RIMASTO DELL’OSPEDALE DI SAN PIO? Vent’anni di fallimenti morali e gestionali a Casa Sollievo della Sofferenza: i lavoratori dicono basta. Da vent’anni assistiamo inermi, ma mai complici, allo stesso identico copione. Cambiano i Consigli di Amministrazione, sfilano i Direttori Generali, ma a pagare il conto di una gestione fallimentare, sono sempre e solo loro i circa 2. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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