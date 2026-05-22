Nota di FP CGIL FP CISL FIALS e Nursing Up – Cosa è rimasto dell’ospedale di San Pio?

Le organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL, FIALS e Nursing Up hanno diffuso una nota in cui si interrogano su quale sia la condizione attuale dell’ospedale di San Pio. Contestualmente, è stato inviato un comunicato stampa e una nota di diffida ufficiale a un rappresentante della Santa Sede, specificamente a Sua Santità Papa Leone XIV, con sede nel Vaticano. La comunicazione riguarda questioni legate alla gestione e allo stato dell’ospedale.

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