Nuovo pronto soccorso dell’ospedale Cervello Cisl Fp | Un risultato frutto di anni di impegno e confronto

Lunedì è stato ufficialmente aperto il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello a Palermo. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e operatori sanitari, che hanno assistito alla consegna dei locali moderni progettati per migliorare l’assistenza ai pazienti. La struttura si inserisce nel percorso di rinnovo e potenziamento delle attrezzature dell’ospedale.

“L’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello rappresenta un traguardo importante per la sanità palermitana e per tutto il territorio. Un risultato che arriva al termine di un lungo percorso nel quale la Cisl è stata in prima linea nella difesa e nella valorizzazione di quest’area strategica di emergenza-urgenza”. Lo dichiarano il segretario aziendale Cisl Fp Palermo Trapani dell’azienda “Villa Sofia Cervello” di Palermo, Nando Scimone e il vicecoordinatore del dipartimento Sanità pubblica Cisl Fp Palermo Trapani, Michele D’Angelo. “Negli anni abbiamo sostenuto con determinazione - aggiungono Scimone e D’Angelo - la... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuovo pronto

Temi più discussi: Quattro nuovi medici entrano in servizio al Pronto soccorso; Aperto il nuovo parcheggio dell’Ospedale Santa Croce di Fano, funzionale al Polo dell’Emergenza Urgenza. Consentirà l’accesso diretto dal centro città; Nuovo pronto soccorso: appaltati i lavori per tre milioni di euro; Flop assunzioni al Pronto soccorso di Urbino: arriverà un solo medico (forse).

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Il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Cervello è adesso realtà: è costato circa 4 milioni finanziati con fondi Pnrr e i lavori - facebook.com facebook