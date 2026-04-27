La CISL FP Irpinia Sannio ha diffuso una nota ufficiale riguardante le dimissioni di un dirigente sindacale, in seguito a un articolo pubblicato su una testata locale. La nota viene consegnata in risposta a quanto riportato, nel rispetto della possibilità di replica. La comunicazione si concentra esclusivamente sui fatti relativi alle dimissioni e al contesto legato all’articolo pubblicato, senza aggiungere commenti o interpretazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota della CISL FP Irpinia Sannio, nel rispetto del diritto di replica, in relazione all’articolo ‘Caturano Santamaria, l’asse al Comune e quelle dimissioni dopo l’arresto’. “Spett.le Redazione di Anteprima24, la CISL FP Irpinia Sannio, in persona della Segretaria Generale Avv. Sonia Petrucciani, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 471948 (Legge sulla stampa), con la presente esercita il proprio diritto di replica in relazione all’articolo pubblicato in data odierna dal titolo “Caturano Santamaria, l’asse al Comune e quelle dimissioni dopo l’arresto”. Si evidenzia che il contenuto relativo alle dimissioni del dott.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dimissioni di Costantino Caturano, la nota della CISL FP Irpinia Sannio

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