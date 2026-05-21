Carlo Sommacal ha dichiarato di essere stanco delle insinuazioni riguardanti l’incidente alle Maldive, affermando che in occasione del ritorno in Italia delle salme di sua moglie Monica Montefalcone e di altri membri della famiglia, intende disperdere le ceneri della biologa marina a Capo Mannu, il luogo che avevano scelto come loro punto di riferimento. La famiglia aspetta il rientro delle salme, mentre il fidanzato della figlia di Sommacal si trova attualmente in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Nella casa il silenzio viene interrotto solo dalle telefonate e dalle persone che continuano ad arrivare per dargli conforto. Matteo è il suo figlio più piccolo, Federico è il fidanzato di Giorgia, che continua a scriverle messaggi sul cellulare nonostante sappia che non riceverà più risposta. «Le mando ancora il buongiorno e la buonanotte, le racconto la mia giornata», dice al Corriere. «Ieri le ho scritto: “Ciao amore, sono a casa di Matte, dove sei?”. Da quel maledetto giovedì la spunta su WhatsApp è una sola, manca la seconda della consegna. E fa male», racconta. Federico ha sperato fino all’ultimo che i cinque sub italiani morti alle Maldive potessero essersi salvati in qualche modo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Sommacal: «Sono stufo delle insinuazioni sull’incidente alle Maldive. Spargerò le ceneri di mia moglie Monica Montefalcone a Capo Mannu, il nostro posto del cuore»

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