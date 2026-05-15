Un incidente alle Maldive ha causato la morte di alcune persone, tra cui una biologa marina. La collega deceduta aveva espresso il desiderio che la passione per il mondo sottomarino non venga ostacolata per altri appassionati. La biologia marina è stata definita dalla stessa come la professione più bella del mondo, anche se questa affermazione deriva dal suo coinvolgimento personale. La sua vita è stata dedicata allo studio e alla tutela dell’ambiente marino, ricevendo anche un compenso per il lavoro svolto.

La biologia marina è il lavoro più bello del mondo. Non sono obiettivo, visto che è il mio mestiere. Se fossi stato ricco penso che avrei fatto la vita che ho fatto, essendo persino pagato per farla. Non è un caso che persone che non avevano bisogno di lavorare, tipo l’Imperatore del Giappone Hirohito, o il Principe Alberto I di Monaco, avessero la passione per la biologia marina. Un tempo i biologi marini lavoravano da imbarcazioni, o dalla costa. Poi, a partire dagli anni 50, hanno iniziato ad utilizzare l’immersione subacquea per entrare direttamente in contatto con l’oggetto dei loro studi. Ho conosciuto i pionieri, alcuni almeno, come Hans Hass e Rupert Riedl, e ho visto l’evoluzione dell’immersione scientifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morti alle Maldive, in ricordo della mia collega Monica non si impedisca ad altri di seguire la stessa passione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione a 50 metri di profondità. Tra loro la docente Monica Montefalcone e la figlia 20enne: chi erano gli altri 3 subTragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano.

Tragedia alle Maldive: Monica e l'amore per il mare, "la mia vita per lui"«Ho dedicato tutta la mia vita a scoprire e studiare le meraviglie che vivono sotto la superficie del nostro mare».

Cinque italiani morti in una grotta alle Maldive durante un’immersione. Una tragedia enorme, con ritardi nei soccorsi e mille ipotesi tecniche sull’ossigeno e sui compressori. A prescindere da tutto, quel tipo di immersioni resta una delle attività più rischiose che x.com

Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit

Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersione ... tg24.sky.it

Sub italiani morti alle Maldive, in corso il recupero dei cinque corpi: Operazione ad alto rischioCinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione, sarebbero rimasti intrappolati nelle grotte dell'atollo di Vaavu per cause ancora da ... fanpage.it