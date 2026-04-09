Con l’arrivo della primavera, il make-up si fa più leggero e naturale, puntando a un aspetto fresco e radioso. Si preferiscono tonalità calde e luminose che esaltano la pelle, creando un effetto “baciata dal sole”. La tendenza punta a un finish semi-glow, che dona alla pelle un aspetto luminoso senza risultare troppo lucido. La scelta di prodotti e tecniche mira a valorizzare un incarnato più caldo e naturale.

Luminoso, fresco e radioso per esaltare la pelle con un glow naturale effetto baciata dal sole. Con l’arrivo della bella stagione, torna la voglia di sfoggiare un incarnato più caldo e luminoso. Quel finish né lucido né opaco che rivela una pelle sana, dal colorito “rossiccio” e dalla grana visibilmente liscia e compatta. Per riuscire ad ottenere questo effetto “sunkissed” è importante utilizzare i prodotti giusti. Niente lampade a raggi UV o esposizioni estreme al primo sole di Aprile! Meglio puntare tutto sul make-up, come insegnano it-girl e Content creator. I PRODOTTI AD HOC. Bottega Verde presenta “ Baciata dal Sole ”, la nuova collezione make-up in edizione limitata ispirata all’estate toscana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Make-up di primavera: pelle “baciata dal sole” e finish semi-glow

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