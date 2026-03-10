Città con il miglior clima Latina 48esima in Italia Ma sprofonda in classifica per il troppo caldo

Latina si colloca al 48esimo posto in Italia tra le città con il clima migliore, secondo le ultime classifiche. Tuttavia, la stessa città rischia di scendere in graduatoria a causa delle temperature troppo elevate durante l’estate. La valutazione prende in considerazione diversi parametri climatici, evidenziando una situazione complicata per chi vive nel territorio.

Il report annuale de Il Sole 24 Ore illustra quali sono i capoluoghi in grado di offrire le condizioni meteo migliori. In quello pontino non va meglio e non va peggio dello scorso anno, ma alcuni parametri preoccupano Latina si conferma al 48esimo posto in Italia tra le città capoluogo in grado di offrire le condizioni meteo migliori a chi vive il territorio. In senso generale non va né meglio e né peggio dello scorso anno con il capoluogo che conferma la stessa posizione, così come conferma però anche le stesse, evidenti, criticità. A guidare la classifica delle città con il miglior clima si conferma anche quest'anno Bari, seguita ancora una volta da diverse località della costa adriatica come Barletta-Andria-Trani (i cui dati sono riferiti alla performance media dei tre capoluoghi), Pescara, Ancona e Chieti.

A Bari il miglior clima d'Italia, la classifica(Adnkronos) – Per il terzo anno consecutivo Bari ha il miglior clima d'Italia, secondo l'Indice del clima del Sole 24 Ore, prima tappa di...

Più caldo e meno piogge: come è cambiato il clima a Latina in 18 anniUn'analisi dei dati che sono stati resi noti dall'Istat e che prendono in considerazione il periodo compreso tra il 2006 e il 2023, in cui è stato...

Venezia tra le città-capoluogo con il miglior clima d'Italia: la classifica de Il Sole 24 OreTra le città in cui climaticamente si sta meglio, c'è Venezia, grazie alla posizione costiera, che si colloca al 15esimo posto. Nella classifica generale poi troviamo Verona, 57esima, Padova 63esima,

Città con il miglior clima, Latina 48esima in Italia. Ma sprofonda in classifica per il troppo caldoLatina si conferma al 48esimo posto in Italia tra le città capoluogo in grado di offrire le condizioni meteo migliori a chi vive il territorio. In senso generale non va né meglio e né peggio dello

