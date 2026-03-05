33enne non si ferma all' alt della polizia a Monza e scappa in bici l' epilogo della fuga

A Monza, una volante della polizia ha inseguito un uomo di 33 anni che, invece di fermarsi all'alt, ha tentato di scappare a piedi e in bicicletta. Dopo un inseguimento, le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarlo. L'uomo, di origine marocchina, è stato arrestato con l'accusa di spaccio e resistenza.

Eseguito a Monza un arresto per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale per i fatti avvenuti nella serata del 3 marzo 2026. Un uomo di 33 anni, cittadino marocchino irregolare, è stato fermato dopo un inseguimento in bicicletta e a piedi, durante i controlli della Squadra Volante della Questura locale. L’inseguimento e la fuga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Monza e della Brianza. Gli agenti, impegnati in un intervento nella zona di via Sempione, hanno notato un uomo vestito di scuro che transitava in bicicletta e che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

