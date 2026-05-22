Kimi Antonelli, giovane pilota italiano, ha riscosso grande attenzione nel mondo delle corse dopo aver vinto tre delle ultime quattro gare, ammettendo di aver potuto portarne a casa tutte. Dopo aver ottenuto il primo podio in Formula 1 nel 2025 in Canada, si trova ora in una posizione di leadership nel campionato mondiale. La sua crescita in un solo anno lo ha trasformato da promessa emergente a protagonista del circuito, attirando l'interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Da promessa a leader del Mondiale nel giro di un anno. Andrea Kimi Antonelli torna in Canada, dove nel 2025 conquistò il primo podio in Formula 1, con uno status completamente diverso: oggi è il pilota da battere. Tre vittorie nelle prime quattro gare, 20 punti di vantaggio su George Russell e una Mercedes che continua a crescere. Ma soprattutto un ragazzo di 19 anni che ormai parla da campione. Nell’intervista concessa ai media italiani, Antonelli mostra sicurezza e ambizione. “Non è stato un inizio di stagione perfetto! Ho vinto tre gare su quattro, le potevo vincere tutte”, dice, con una naturalezza impressionante per la sua età. Una frase che racconta bene quanto sia cambiata la percezione di sé nel giro di pochi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è stato un inizio di stagione perfetto! Ho vinto tre gare su quattro, le potevo vincere tutte”: Kimi Antonelli spaventa la F1

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