Nomine assemblea regionale di Aucc | confermato il presidente Caforio il nuovo direttivo e il sostegno ai malati

Da perugiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’assemblea regionale di Aucc e From, è stato confermato alla presidenza il dirigente in carica, insieme al nuovo direttivo che supporterà le attività dell’associazione. È stato approvato il bilancio di gestione, con un avanzo di circa 15 mila euro, che sarà destinato a iniziative sociali. Il presidente ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’impegno dell’associazione nel supporto ai pazienti oncologici.

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Assemblea regionale Aucc e From: confermato al vertice, il presidente CaforioApprovato il bilancio: un avanzo di gestione di 15mila euro destinati a finalità socialiIl presidente Caforio:  “Siamo soddisfatti per quanto l’Aucc sta facendo per i pazienti oncologici, ma possiamo, tutti insieme. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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