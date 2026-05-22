Nomine assemblea regionale di Aucc | confermato il presidente Caforio il nuovo direttivo e il sostegno ai malati

Durante l’assemblea regionale di Aucc e From, è stato confermato alla presidenza il dirigente in carica, insieme al nuovo direttivo che supporterà le attività dell’associazione. È stato approvato il bilancio di gestione, con un avanzo di circa 15 mila euro, che sarà destinato a iniziative sociali. Il presidente ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’impegno dell’associazione nel supporto ai pazienti oncologici.

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