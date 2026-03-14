Confesercenti nuovo direttivo Ambrogetti confermato presidente

L’assemblea elettiva di Confesercenti a Bagno di Romagna si è tenuta mercoledì scorso, con la partecipazione dei soci. Durante l’incontro, Pasquale Ambrogetti, noto ristoratore, è stato confermato alla guida dell’organizzazione per il prossimo mandato. La decisione è stata presa all’unanimità dai presenti, che hanno scelto di mantenere il suo ruolo di presidente.

Pasquale Ambrogetti, storico ristoratore, è stato confermato presidente della Confesercenti di Bagno di Romagna dall’assemblea elettiva della sede locale, tenutasi mercoledì scorso. All’incontro hanno partecipato anche il presidente cesenate Cesare Soldati e il direttore Graziano Gozi. L’assemblea ha, inoltre, nominato i componenti il consiglio direttivo. Ne fanno parte Silvia Bragagni ristoratore e albergatrice, Simone Andrucci commerciante, Paolo Sampaoli pubblico esercizio, Claudia Bartolini commerciante, Leonardo Locatelli alimentarista, Ivan Ambrogetti ristoratore, Emiliano Matia Ledesma pubblico esercizio. Il direttivo è affiancato dal responsabile di sede, Vieri Maria Giunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti, nuovo direttivo. Ambrogetti confermato presidente Articoli correlati Confesercenti, Pasquale Ambrogetti confermato presidente della sede di Bagno di RomagnaNel corso dell’assemblea si è discusso dei principali temi legati all’economia del territorio, con particolare attenzione a turismo, ristorazione,... Leggi anche: Protezione civile, nuovo direttivo. Querzoli confermato presidente Tutti gli aggiornamenti su Confesercenti nuovo direttivo... Argomenti discussi: Confesercenti, nuovo direttivo. Ambrogetti confermato presidente. «San Benedetto, nuovo Prg per sostenere lo sviluppo dell’economia». La Confesercenti a congresso ha eletto presidente provinciale Peppe TalamontiNel corso dell’assemblea è stato presentato il Manifesto Confesercenti 2026, una bussola strategica per affrontare le principali sfide del territorio: destagionalizzazione dei flussi turistici, ... corriereadriatico.it Pubblici esercizi Confesercenti. È nato il nuovo coordinamento lncarico a Davide PellegriniInvestire nella formazione dei giovani: sarà questa una delle priorità del nuovo direttivo provinciale di Fiepet, sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti. Trattandosi della categoria più ... lanazione.it