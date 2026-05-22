No all’estradizione in Brasile di Carla Zambelli | scarcerata l’ex deputata
La Corte di Cassazione ha deciso di non procedere con l’estradizione dell’ex deputata federale, scarcerandola. La decisione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che a marzo aveva accolto la richiesta del Brasile. L’ex deputata, vicina all’ex presidente Jair Bolsonaro, era sotto procedimento per un’eventuale estradizione richiesta dal paese sudamericano. La questione legale si è conclusa con questa pronuncia definitiva da parte della massima corte italiana.
Nessuna estradizione per Carla Zambelli. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, lo scorso marzo, aveva accolto la richiesta del Brasile di estradare l’ex deputata federale vicina all’ ex presidente Jair Bolsonaro. Zambelli era stata condannata in due processi in Brasile a un totale di oltre 15 anni di reclusione per l’ hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia del suo Paese. L’ex deputata federale, assistita dagli avvocati Pieremilio e Alessandro Sammarco, secondo quanto apprende LaPresse, torna dunque in libertà dopo il ‘no’ della Suprema Corte all’estradizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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