No all’estradizione in Brasile di Carla Zambelli | scarcerata l’ex deputata

La Corte di Cassazione ha deciso di non procedere con l’estradizione dell’ex deputata federale, scarcerandola. La decisione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che a marzo aveva accolto la richiesta del Brasile. L’ex deputata, vicina all’ex presidente Jair Bolsonaro, era sotto procedimento per un’eventuale estradizione richiesta dal paese sudamericano. La questione legale si è conclusa con questa pronuncia definitiva da parte della massima corte italiana.

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