Una ex deputata brasiliana, condannata nel maggio 2025 nel suo paese, è arrivata a Roma. La Corte italiana ha deciso di autorizzare l’estradizione verso il Brasile, dove l’imputata dovrà scontare la condanna. La donna si trova ora in Italia, in attesa delle procedure di consegna previste dalla decisione giudiziaria.

Dopo essere stata condannata in Brasile nel maggio 2025, l’ex deputata brasiliana è atterrata a Roma nel probabile tentativo di eludere la giustizia brasiliana. Il 29 luglio la donna è stata arrestata a Roma ed ora si trova a Rebibbia. L’iter giudiziario è complicato dato che Zambrelli ha la cittadinanza italiana, ma la Corte d’appello di Roma ha accolto la richiesta di estradizione avanzata dal Brasile Carla Zambelli, esponente dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro arrestata per hackeraggiodel sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia, al centro della bufera. La vicenda che lega Italia e Brasile è molto delicata dato che l’ ex deputata è in possesso della cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Carla Zambelli, la Corte di Roma a favore dell’estradizione in Brasile

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