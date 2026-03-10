Via libera al nuovo parcheggio multipiano | in arrivo 52 posti auto in più vicino al centro

Il Comune di Ravenna ha approvato la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano che aggiungerà 52 posti auto vicino al centro storico. L’intervento mira a migliorare l’offerta di aree di sosta nella zona centrale della città. La struttura sarà situata in prossimità del cuore urbano, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai residenti e ai visitatori.

La Giunta approva il progetto di ampliamento e sopraelevazione del parcheggio di via Beatrice Alighieri. Un costo stimato di 1,4 milioni di euro Garantire una migliore e più completa offerta di aree di sosta in prossimità del centro storico, anche attraverso la realizzazione di parcheggi multipiano, è uno degli obiettivi dichiarati del Comune di Ravenna. In questa direzione si compie oggi un importante passo avanti con l’approvazione, da parte della Giunta comunale, dell’addendum al contratto con Azimut per la gestione della sosta relativo all’ampliamento, tramite sopraelevazione, del parcheggio di via Beatrice Alighieri. Saranno 52 i nuovi posti auto che si aggiungeranno ai 77 esistenti, portando il totale a 129. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

