Vomero-Soccavo nuovo centro con ristorante campi di padel e parcheggio di 4 piani | sarà sotto la Tangenziale di Napoli

A Napoli, tra il Vomero e Soccavo, sorgerà un nuovo centro che includerà un ristorante, campi di padel e un parcheggio di quattro piani. La struttura sarà ubicata in via San Domenico, sotto la Tangenziale della città. Oltre alle aree dedicate allo sport, sarà presente anche uno spazio con servizi di ristorazione e un’area di parcheggio che si sviluppa su più livelli. La realizzazione di questa struttura è stata annunciata nelle ultime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui