Corriere dello Sport | Napoli-Sarri niente bis

Il Napoli e Maurizio Sarri sono vicini a interrompere il loro rapporto già prima di un possibile secondo anno insieme. Le voci di una separazione si sono fatte più insistenti nelle ultime settimane, anche se ancora non ci sono annunci ufficiali. La situazione tra la società e l’allenatore sembra essere in fase di ridefinizione, con nessuna conferma di un proseguimento del contratto o di una sua interruzione imminente. La decisione finale sembra ancora lontana dall’essere presa.

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"> Il Napoli e Maurizio Sarri sembrano ormai destinati a separarsi prima ancora di ritrovarsi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro aveva accolto tutte le richieste del tecnico toscano, ma i dubbi dell’ex allenatore della Lazio non si sono mai dissolti completamente. Anzi, nelle ultime ore le distanze sarebbero aumentate fino a diventare quasi definitive. Secondo Fabio Mandarini, il futuro di Sarri appare oggi molto più vicino all’Atalanta che al ritorno sulla panchina del Maradona. Il Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli abbia perso progressivamente pazienza dopo giorni trascorsi ad attendere una risposta positiva che non è mai arrivata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Sarri, niente bis” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'EDITORIALE di Umberto CHIARIELLO dopo Napoli-Lazio 0-2 del 18/04/26 | CAMPANIA SPORT Sullo stesso argomento Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il Napoli e Sarri in bilico” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli alla resa del Conte. Sarri sullo sfondo” Il #Napoli ha fretta per il futuro dopo Conte: tutti i dubbi di Sarri e le alternative. E intanto Manna incontra McTominay corrieredellosport.it/news/calcio/se… x.com Corriere dello Sport: Napoli-Sarri, niente bisIl Napoli e Maurizio Sarri sembrano ormai destinati a separarsi prima ancora di ritrovarsi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro aveva accolto tutte le richieste del ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Il Napoli e Sarri in bilicoLa pista che porta Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli si complica sempre di più. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la giornata di ieri non ha portato i segnali attesi dalla ... napolipiu.com Antonio Conte: Futuro? Sarò sempre grato a De Laurentiis per avermi fatto allenare il Napoli, conosce *da un mese* il mio pensiero. Ho sempre detto che il Napoli sarà competitivo e in grado di dare fastidio anche quando andrò via. reddit