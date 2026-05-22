Ex Ilva Vendola fuori dal processo | prescrizione per l’ex governatore della Puglia e altri 14 imputati
L’ex governatore della Puglia e altri 14 imputati sono stati prosciolti per prescrizione nel processo “Ambiente Svenduto”. L’accusa di concussione rivolta a Vendola, coinvolto nel caso riguardante un presunto disastro ambientale legato allo stabilimento siderurgico di Taranto, è stata dichiarata estinta. La decisione riguarda anche altri imputati nel procedimento, che si occupa di presunti illeciti ambientali e di gestione dell’area industriale. La prescrizione si è verificata dopo i termini stabiliti dalla legge per la definizione del reato.
Cade per prescrizione, l’accusa di concussione mossa all’ex governatore della Regione Puglia,Nichi Vendola, imputato nel processo “Ambiente Svenduto”sul presunto disastro ambientale dovuto al siderurgico, nella città di Taranto. La decisione arriva dal tribunale di Potenza, durante la terza udienza dibattimentale del processo ripreso nel capoluogo lucano, e che ha quindi estinto l’accusa contestata al leader di Sinistra Italiana per lepresunte pressioni esercitate nei confronti di Giorgio Assennato, ex direttore generale di Arpa, l’agenzia regionale deputata alla protezione e alla prevenzione dell’ambiente. In primo grado, Vendola era stato condannato a 3 anni e 6 mesi per concussione aggravata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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