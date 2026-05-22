Ex Ilva Vendola fuori dal processo | prescrizione per l’ex governatore della Puglia e altri 14 imputati

L’ex governatore della Puglia e altri 14 imputati sono stati prosciolti per prescrizione nel processo “Ambiente Svenduto”. L’accusa di concussione rivolta a Vendola, coinvolto nel caso riguardante un presunto disastro ambientale legato allo stabilimento siderurgico di Taranto, è stata dichiarata estinta. La decisione riguarda anche altri imputati nel procedimento, che si occupa di presunti illeciti ambientali e di gestione dell’area industriale. La prescrizione si è verificata dopo i termini stabiliti dalla legge per la definizione del reato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui