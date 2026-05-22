Niente metro per il sabato romano | da venerdì sera scatta la chiusura della linea A

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, la linea A della metropolitana sarà inattiva nel fine settimana. Le ultime corse di venerdì sera partiranno alle 21, mentre sabato il servizio sarà completamente sospeso per l’intera giornata. La chiusura, comunicata dall’azienda di trasporto pubblico, riguarda tutti i treni sulla linea, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa interruzione temporanea. I residenti e i pendolari sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti, considerando le alternative disponibili per il weekend.

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La metro A si ferma nel weekend: questa sera, venerdì 22 maggio, le ultime corse saranno alle 21, mentre domani il servizio si fermerà per tutta la giornata. Per poi tornare alla normalità a partire da domenica 24. Lo stop è dovuto a lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria.Stop alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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