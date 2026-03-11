Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, la Metro Linea 1 interromperà temporaneamente il servizio presso la stazione Centro Direzionale a partire dalle ore 18.00. La chiusura si rende necessaria per consentire lavori straordinari nel piano atrio della stazione. La circolazione sarà quindi limitata in quella zona fino a nuova comunicazione.

La circolazione della Metro Linea 1 subirà una limitazione significativa a partire dalle ore 18.00 di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, per permettere lavori straordinari nel piano atrio della stazione Centro Direzionale. L’ANM ha comunicato che il servizio sarà ridotto alla tratta Piscinola-Garibaldi, con l’ultima corsa verso il capolinea prevista alle 17.56 e il ritorno fissato per le 18.00. Questa chiusura parziale mira a garantire la sicurezza durante gli interventi tecnici necessari nell’area superiore della stazione. L’impatto sui pendolari sarà immediato: chi si trova oltre Garibaldi dovrà fare i conti con un’interruzione del servizio regolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metro Linea 1: lavori a Centro Direzionale, chiusura ore

Articoli correlati

Leggi anche: Lavori Metro linea 2, cambiano le date di chiusura delle stazioni Amedeo – Montesanto

Donna colpita alle spalle e rapinata alla stazione della metro Centro Direzionale: 17enne arrestatoIl minorenne è stato arrestato dai carabinieri, mentre la donna è stata portata in ospedale e medicata per le ferite riportate.

Metro Linea 1 a Napoli fino a Capodichino.

Una selezione di notizie su Metro Linea

Temi più discussi: Metropolitana, 11 cantieri aperti in città: tecnici al lavoro, linea 2 più vicina; Napoli, Metro Linea 1 chiude prima dal 9 al 12 marzo: gli orari delle ultime corse; Metro Linea 1, cade l'ultimo diaframma della tratta Piscinola-Capodichino; Napoli, Linea 1: ecco la Stazione Tribunale al Centro Direzionale. Cosenza: rilancia area periferica.

Napoli, Linea 1: ecco la Stazione Tribunale al Centro Direzionale. Cosenza: rilancia area perifericaDopo le prove di sicurezza, sarà aperta al pubblico tra aprile e maggio. Repubblica nella nuova opera ormai pronta, firmata dall’architetto ... napoli.repubblica.it

Metro Linea 1 di Napoli, chiusura anticipata dal 9 al 12 marzo: gli orari delle ultime corseMetro Linea 1 di Napoli, chiusura anticipata dal 9 al 12 marzo: gli orari delle ultime corse comunicati dall'azienda ANM ... 2anews.it

#Napoli- Metro linea 6 a Napoli fino alle ore 21 dal 23 marzo, nel weekend chiuderà alle 15, è confermato #Cronaca #Trasporti #Metro #Linea6 #Chiusura #Weekend #Ufficiale #NanoTV - facebook.com facebook

Torino, Hitachi Rail fornirà treni e segnalamento per la Metro Linea 2 x.com