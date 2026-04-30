Nel 2008, un uomo di Martina Franca è deceduto dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue durante un intervento chirurgico nel 1974. Il tribunale di Lecce ha stabilito un risarcimento di ottocentomila euro ai familiari, riconoscendo che il sangue infetto somministrato durante l’operazione era la causa del suo decesso. La sentenza riguarda la responsabilità legata alla trasfusione e i danni causati.

L’uomo, nell’ambito di un intervento chirurgico al quale fu sottoposto, ricevette una trasfusione di sangue. Era il 1974. Venti anni dopo, sintomi di malattia. Era l’epatite C. Che, con il passare del tempo, ebbe effetti letali, con il decesso avvenuto nel 2008. I familiari dell’uomo originario di Martina Franca si rivolsero alla magistratura nel 2018 per rivendicare il riconoscimento di conseguenza della trasfusione di sangue che risultò infetto, di cui peraltro si accorse il paziente nel 1994, appunto venti anni dopo l’intervento chirurgico e la trasfusione. Il tribunale di Lecce l’altro ieri ha sentenziato (primo grado) che il ministero della Salute deve risarcire la famiglia dell’uomo deceduto: ottocentomila euro per quella trasfusione di 52 anni fa.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo grado

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